Jorge Daniel Nicolini tiene de 50 años y al momento de tomar a una muer de rehén en un vagón del tren Roca, el pasado 7 de abril, tenía un pedido de captura vigente fechado en febrero del corriente año, por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, en concurso real con robo calificado por el empleo de arma”, a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 Especializada en Violencia de Género, Familia y Abusos Sexuales, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del doctor Nicolás Pazzano.

Al momento de inspeccionar sus pertenencias se halló la suma de 216 mil pesos, monto que posteriormente se pudo establecer gracias a un fluido intercambio informativo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que el mismo había sido sustraído a punta de pistola y mediante un disparo de arma de fuego (no lesionando a nadie), en el interior de un comercio mayorista de la zona, momentos antes de ingresar a la estación de Temperley; hecho por el que intervino la Comisaría 3ª de Lomas de Zamora.

El hombre había asaltado un comercio mayorista llamado «Jorge», ubicado a metros de la estación de trenes, donde entró, robó e intentó escapar luego en un colectivo, hasta que un pasajero vio que tenía un arma, lo advirtió al resto del pasaje, entonces el sujeto bajó y se dirigió al tren, donde tomó del cuello a una mujer mientras le apuntaba con un arma.

La División Operaciones y Contramedidas, perteneciente a la Dirección General de Explosivos y Riesgos Especiales, llegó hasta Temperley. Los especialistas inspeccionaron el artefacto explosivo, constatando que se trataba de una granada de mano explosiva Fmk-2 Mod. 0. La misma contaba con su correspondiente carga explosiva y con todas sus partes constitutivas, a excepción de su tren de fuego y del seguro de transporte. Entretanto, la pistola incautada poseía ocho municiones en el cargador.