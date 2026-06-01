Efectivos del Escuadrón “Buenos Aires” de Gendarmería coronó con exíto una investigación que tras un año y 10 meses permitió desarticular una banda que ofrecía aves silvestres, reptiles y mamíferos para la venta y coordinaba entregas en distintos puntos del conurbano bonaerense, principalmente en Lomas de Zamora y Almirante Brown. Los allanamientos se produjeron luego de una denuncia vinculada a actividades en infracción a la Ley 22.421 “Conservación de la Fauna Silvestre”. Dos sujetos quedaron detenidos.

Con el avance de las pesquisas, los gendarmes detectaron la participación de otros tres integrantes que cumplían funciones vinculadas a la caza, guarda transitoria, distribución y comercialización mayorista y minorista de los animales. Con intervención de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, se llevaron adelante seis allanamientos en la provincia de Buenos Aires y dos en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Durante los procedimientos, los efectivos rescataron 88 aves de distintas especies —entre ellas loros habladores, Reina Mora, Pepiteros, Cardenales, Jilgueros y Corbatitas—, además de 20 peces, 13 hámsteres y cuatro tortugas. También hallaron ocho aves sin vida y el cráneo de un antílope.

Se secuestraron 2 kilos 633 gramos de marihuana, un rifle calibre .22 largo, cuatro rifles de aire comprimido, 39 proyectiles calibres .22 y 9 mm, 41 balines y nueve tramperas de madera de distintos tamaños.

Los animales rescatados quedaron bajo resguardo de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y fueron trasladados a un bioparque para su evaluación y rehabilitación. En Santa Fe intervino además la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial.