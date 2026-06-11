El jefe del cuartel de bomberos de Glew quedó detenido acusado de intentar matar a un joven que permanece internado en estado crítico, luego de que, aparentemente, Daniel Lezcano le disparara un tiro en la cabeza, en un hecho nocurrido en la vecina localidad de Guernica.

Aunque no se difundió información oficial sobre las circunstancias del hecho, se pudo saber que Lezcano era dueño de un comercio y en una pelea le disparó a su empleado, que por estas horas permanece internado en el hospital de alta complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas.

Los bomberos de Glew emitieron un comunicado despegándose de posibles responsabilidades en el hecho que involucra a Lezcano. «La institución no ha tenido participación alguna. Expresamos nuestro respeto por el debido proceso y el respeto de la presunción de inocencia, evitando emitir», dice el comunicado oficial.