Este sábado 18 de julio, Rafael Calzada localidad que vio crecer al campeón del mundo Nicolás Tagliafico conmemora el 117º aniversario de su fundación . Un repaso por la historia de la «Ciudad del Arco», desde sus orígenes rurales como «Villa Calzada» hasta sus rincones más emblemáticos.

De «Villa Calzada» al homenaje a un jurista internacional

El proceso fundacional comenzó formalmente el 18 de julio de 1909 bajo el nombre original de «Villa Calzada». El origen de las tierras se remonta a principios del siglo XX, cuando el Dr. Rafael Calzada Fernández, un destacado abogado de origen español, recibió un predio de 196 hectáreas denominado «Santa Rita» por parte de un tambero local, en concepto de honorarios profesionales. Siguiendo el modelo trazado por Esteban Adrogué en la ciudad cabecera del partido, Calzada destinó este espacio al loteo y trazado de un nuevo pueblo.

En 1956, tras una petición formal impulsada por los propios habitantes, la localidad modificó su nombre al actual para rendir homenaje a su fundador. Nacido en Navia (Asturias) en 1854 y radicado en Argentina desde 1875, el Dr. Calzada desarrolló una prolífica carrera como abogado, periodista, escritor y político. Fue fundador y colaborador de instituciones de gran peso cultural como el Ateneo Español, el Club Español, la Cámara Española de Comercio de Buenos Aires y la Asociación de Prensa de la República Argentina, además de integrar las comisiones para erigir monumentos históricos como el de Los Españoles, en Palermo.

Un documento histórico de valor internacional

El fundador de la localidad estuvo casado con doña Celina González Peña, hija del expresidente paraguayo Juan G. González. Juntos conformaron el denominado Libro de Autógrafos Hispanoamericanos, una pieza documental de alto valor histórico que reunió firmas, dedicatorias y textos de las personalidades más influyentes de la época a nivel global.

En sus páginas constan rúbricas de figuras de la ciencia y la cultura internacional como Albert Einstein, Rabindranath Tagore, Luigi Pirandello y Guglielmo Marconi. Asimismo, cuenta con las firmas de referentes de la historia y el arte nacional como Bartolomé Mitre, Julio A. Roca, Dardo Rocha, Alfredo Palacios, Rubén Darío y Benito Quinquela Martín. En la actualidad, una réplica de este valioso documento se conserva en el Museo del Pueblo de Rafael Calzada. El Dr. Calzada falleció el 4 de noviembre de 1929 y sus restos descansan en el cementerio de la localidad.

Evolución urbana y sitios emblemáticos

Desde su creación hasta la década de 1920, el territorio se caracterizó por una intensa actividad agrícola-ganadera, sustentada por chacras, quintas y tambos propiedad de las primeras familias pobladoras, como los Galigniana (asentados desde el siglo XVII), los Díaz del Rincón y los Oporto.

Con el desarrollo urbano, la denominada «Ciudad del Arco» consolidó diversos puntos de referencia que hoy constituyen su patrimonio histórico:

El Arco de Bienvenida: Emplazado en la Avenida San Martín y las vías del ferrocarril Roca. Fue inaugurado originalmente en 1966 por el 57º aniversario de la ciudad y reconstruido en 2008 debido a las obras de ensanche de la calzada principal.

Emplazado en la Avenida San Martín y las vías del ferrocarril Roca. Fue inaugurado originalmente en 1966 por el 57º aniversario de la ciudad y reconstruido en 2008 debido a las obras de ensanche de la calzada principal. La Escuela Nº 54 (anteriormente Nº 50): Fundada en 1913 bajo el amparo de la Ley Láinez, constituyó el primer establecimiento educativo del pueblo, cubriendo inicialmente hasta el cuarto grado de instrucción.

Fundada en 1913 bajo el amparo de la Ley Láinez, constituyó el primer establecimiento educativo del pueblo, cubriendo inicialmente hasta el cuarto grado de instrucción. La Iglesia Santísima Trinidad: Obra de imponente arquitectura que combina los estilos románico y gótico. Diseñada por el sacerdote Beckert y construida por Juan Fogeler, sus obras iniciaron en 1931 y el templo fue consagrado oficialmente en 1933.

Obra de imponente arquitectura que combina los estilos románico y gótico. Diseñada por el sacerdote Beckert y construida por Juan Fogeler, sus obras iniciaron en 1931 y el templo fue consagrado oficialmente en 1933. «La Celina»: Residencia histórica bautizada en homenaje a la esposa del fundador, que junto al cementerio local y las antiguas zonas de quintas completan el mapa identitario de la región.

La ciudad de un campeón del mundo

El jugador de la selección nacional Nicolás Tagliafico nació en Rafael Calzada el 31 de agosto de 1992. El defensor de la Selección Argentina inició su formación deportiva en el fútbol infantil del Club Atlético y Social Villa Calzada, ubicado en la Avenida San Martín 3171. Allí dio sus primeros pasos antes de consolidar su carrera profesional y convertirse en el único futbolista oriundo del distrito en conquistar la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo.

En reconocimiento a su trayectoria y a su constante vínculo con la comunidad, el Concejo Deliberante de Almirante Brown lo declaró Ciudadano Ilustre. Además, las instalaciones del Club Villa Calzada albergan murales en su homenaje realizados por artistas del Instituto Municipal de las Culturas. Estas obras plasman su imagen actual sosteniendo la Copa del Mundo junto a retratos de su niñez vistiendo los colores del club de barrio, consolidando su figura como parte del patrimonio identitario de la ciudad