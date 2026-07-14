El Municipio de Almirante Brown anunció la agenda de actividades para las Vacaciones de Invierno, que se desarrollará del 20 de julio al 2 de agosto con una amplia programación gratuita de espectáculos, propuestas recreativas y encuentros culturales para disfrutar en familia en distintos puntos del distrito.

La iniciativa, impulsada a través del Instituto Municipal de las Culturas, incluirá espectáculos musicales, obras de teatro, magia, muestras, salas de escape, actividades literarias, encuentros de juegos de mesa y propuestas vinculadas a la ciencia y el arte, que se llevarán adelante en espacios culturales de Adrogué, Burzaco, Glew, Ministro Rivadavia y Don Orione.

Entre las propuestas se encuentran las Salas de Escape «Bibliote…caos. Una investigación entre libros para toda la familia» y «El Club de los Martes», que se realizarán a las 15 y las 16 horas en la Biblioteca Municipal Esteban Adrogué los días 27, 29 y 31 de julio, con inscripción previa a través del Whatsapp 11 2282-2338.

También sobresale la jornada «Ciencia y Arte», que tendrá lugar el 20 de julio en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, con talleres de robótica y máscaras, además de espectáculos que combinan divulgación científica y expresiones artísticas.

La programación también incluirá el taller «Cuentos y algo más», destinado a las infancias, los días 21 y 23 de julio en la Biblioteca Municipal; y el Encuentro Regional de Juegos de Mesa del Conurbano Sur, previsto para el 25 y 26 de julio en la Casa Municipal de la Cultura, con juegos clásicos y modernos, rol, videojuegos nacionales, torneos, ludoteca, charlas y talleres.

También se podrá visitar la muestra interactiva «Ciencia en Acción» el 1 y 2 de agosto, con módulos de ciencia y tecnología y actividades desarrolladas junto a la Universidad Nacional de Lanús.

Asimismo, durante el último fin de semana de las vacaciones se realizará una nueva edición de PAF! Cómics en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco, una propuesta dedicada a la cultura pop que reunirá dibujantes, cosplay, historietas, cine, series, videojuegos, shows en vivo y múltiples actividades para toda la familia.

Desde el Municipio informaron que todas las actividades serán con entrada libre y gratuita. En la mayoría de los casos, el ingreso será por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con anticipación debido a la capacidad limitada de las salas.

El cronograma completo de actividades, con fechas, horarios y sedes, podrá consultarse en las redes sociales oficiales del Municipio de Almirante Brown y del Instituto Municipal de las Culturas.