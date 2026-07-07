El sur del Conurbano bonaerense se prepara para celebrar el Día de la Independencia con eventos gratuitos organizados en los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Lanús. Vecinos y familias de toda la región podrán disfrutar este jueves de desfiles patrios, peñas folklóricas y una variada oferta gastronómica con platos típicos tradicionales.

En Almirante Brown, las celebraciones se concentrarán en la localidad de Longchamps, divididas en dos etapas a lo largo del día. La jornada comenzará a las 10 en Doctor Chiesa y la Diagonal Emilio Burgwardt, escenario del tradicional desfile que reunirá a instituciones locales y fuerzas vivas. Más tarde, a partir de las 13 la celebración se trasladará al Predio Campos Largos (ubicado en Langenheim y Carlos Casares) para dar inicio a la Peña Patria. Allí, el público podrá disfrutar de un amplio patio criollo coordinado por entidades benéficas del distrito y de los shows musicales en vivo de Rocío Aymara, Joel «El Chango» y Juan Herrera y su Conjunto.

Por su parte, Lomas de Zamora vivirá una jornada masiva bajo el lema «Amor por la Patria en Comunidad». El epicentro de los festejos será la histórica Plaza Grigera, en Avenida Hipólito Yrigoyen 8700, donde las actividades comenzarán a las 14. Quienes se acerquen disfrutarán del despliegue de ballets folklóricos locales, música en vivo y la tradicional entrega gratuita del guiso patrio para todos los asistentes. El gran cierre musical de la tarde estará a cargo del reconocido dúo santiagueño Orellana-Lucca.

Finalmente, el Municipio de Lanús desplegará su propuesta patria en el Parque Central Las Colonias, situado en Salta y Purita (Remedios de Escalada). A partir de las 12, el espacio contará con una peña folklórica, propuestas culturales en vivo y patios de comidas típicas criollas. Además, se instalará una feria especial con el sello «Hecho en Lanús», donde los productores locales exhibirán sus artesanías a precios populares. El broche de oro de la jornada llegará de la mano del destacado cantautor jujeño Bruno Arias, quien coronará la tarde con su repertorio folklórico.