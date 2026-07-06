Un taller en el que trabajaban en la reparación y restauración de vehículos antiguos fue afectado el sábado por la noche por un incendio qué provocó serios daños en las instalaciones y en diferentes rodados que se encontraban en el lugar ubicado en Entre Ríos y Bernardino Rivadavia.

Al menos cuatro motocicletas, camionetas y automóviles antiguos perecieron bajo las llamas cuyo origen se investiga.

Tres dotaciones de Bomberos Almirante Brown y una de San Francisco Solano trabajaron varios minutos para contener y extinguir las llamas y también evitar la propagación a las viviendas linderas. También intervinieron en tareas de asistencia, personal de ambulancias municipal y policial de la jurisdicción.

Incendio en Ministro Rivadavia

Serios daños dejó un incendio qué se desarrollo en una vivienda, ubicada en República Argentina y Laprida. Trabajaron en la extinción, Bomberos Almirante Brown con el apoyo de personal de Defensa Civil y del servicio de ambulancias municipal, quienes asistieron a dos personas que sufrieron los efectos del humo. En tanto, efectivos policiales y de la Dirección de Tránsito realizaron tareas de prevención.