Un susto enorme se vivió durante la tarde de ayer en el barrio Don Orione, cuando un voraz incendio afectó por completo a una vivienda ubicada en la intersección de las calles Río Iguazú y Figueroa.

Tras la alerta de los vecinos, una unidad de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown acudió rápidamente al lugar para iniciar las tareas de control y extinción de las llamas. El operativo contó además con el despliegue y apoyo del personal de Defensa Civil, servicio de ambulancias municipales y efectores de la fuerza policial, quienes coordinaron la seguridad en el perímetro y la asistencia preventiva.

A pesar del rápido accionar de los equipos de emergencia, el fuego provocó la pérdida material total del departamento.

Afortunadamente, y según informaron las autoridades intervinientes, no se registraron víctimas y heridos en el lugar.