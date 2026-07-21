El pasado 26 de junio, el Sanatorio Modelo Burzaco llevó adelante una jornada de concientización en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, bajo el lema internacional “Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas”. La charla abierta a la comunidad, formó parte del Ciclo de Jornadas que la institución sostiene desde hace más de cuatro años, con el propósito de acercar información médica de calidad a los pacientes y promover acciones de prevención y cuidado en beneficio de toda la comunidad.

La importancia de donar sangre: un acto sencillo que salva vidas

Durante la charla, las técnicas en Hemoterapia, Mónica Caballero y Micaela Salvatierra, explicaron los requisitos para ser donante y remarcaron que se trata de una acción rápida, segura y solidaria: donar sangre lleva apenas 15 minutos, no duele y puede salvar hasta 4 vidas.

El equipo de Hemoterapia también expuso la situación crítica que atraviesan los bancos de sangre a nivel nacional. Señalaron que sin reservas suficientes no es posible realizar prácticas médicas, tanto en instituciones públicas como privadas. Por ello, subrayaron la necesidad de mantener un sistema abastecido. Además, explicaron que la centralización en este organismo permite garantizar la trazabilidad y calidad en cada transfusión.

En este sentido, se especificó que los pacientes del Sanatorio Modelo Burzaco reciben las donaciones a través de Fundosol, entidad que coordina la distribución en la región. Por este motivo, se realizan las solicitudes de donantes y se requiere la presentación de los comprobantes de donación, ya que el banco cuenta con diferentes zonas de cobertura y sedes específicas, lo que asegura que las unidades recolectadas lleguen a tiempo a los pacientes que las necesitan.

Además, se explicó a quiénes deseen asistir de forma voluntaria que pueden indicar la recomendación por parte del sanatorio y realizar su donación en cualquier momento del año, sin la necesidad de esperar a una urgencia médica.

Requisitos para donar sangre:

Edad: entre 18 y 65 años.

entre 18 y 65 años. Peso mínimo: 50 kg.

50 kg. Salud general: no presentar enfermedades transmisibles por sangre.

no presentar enfermedades transmisibles por sangre. Piercings y tatuajes: no haberse realizado en el último año.

no haberse realizado en el último año. Uso de agujas: no haber estado en contacto con material no esterilizado.

no haber estado en contacto con material no esterilizado. Medicación: no estar bajo ciertos tratamientos que puedan afectar la calidad de la sangre (ejemplo: antibióticos, anticoagulantes).

no estar bajo ciertos tratamientos que puedan afectar la calidad de la sangre (ejemplo: antibióticos, anticoagulantes). Embarazo y lactancia: no se recomienda donar durante estas etapas.

no se recomienda donar durante estas etapas. Frecuencia: hombres hasta 4 veces al año; mujeres hasta 3.

hombres hasta 4 veces al año; mujeres hasta 3. Ayuno: no es necesario un ayuno prolongado, solo evitar grasas en las horas previas.

Asimismo, mencionaron que en el sanatorio se atienden mayormente adultos mayores que por su edad no pueden donar. Sin embargo, se hizo hincapié en el rol social que pueden cumplir como replicadores del mensaje de la campaña, incentivando a gran parte de la población que sí está en condiciones de donar.

Un compromiso social y sanitario

El personal del servicio de Hemoterapia destacó que todos, en algún momento de la vida, podemos necesitar sangre. Muchas prácticas médicas requieren disponibilidad inmediata, sin posibilidad de solicitar donantes con anticipación. Por eso, la donación frecuente es clave para garantizar la atención de urgencias y procedimientos programados.

Al cierre de la jornada, se entregaron folletos informativos y se respondieron preguntas de los presentes. Como parte del compromiso institucional, el Sanatorio Modelo Burzaco comparte esta información por todos sus canales de comunicación, para no olvidar la importancia de esta acción. Asimismo, desde las diferentes vías de atención difundidas desde la web institucional, es posible derivar consultas al servicio para evacuar cualquier duda. En esta fecha, los protagonistas son los donantes, quienes con un gesto sencillo pueden convertirse en verdaderos héroes.