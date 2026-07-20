En plenas vacaciones de invierno, el turismo de cercanía se convierte en la opción favorita de miles de familias bonaerenses. Para quienes buscan desconectarse del asfalto sin alejarse de la ciudad, Avellaneda, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Lanús y San Vicente ofrecen verdaderos refugios naturales. Estos espacios permiten caminatas, avistaje de fauna nativa y jornadas recreativas con acceso totalmente gratuito.

A continuación, una guía detallada de los cinco pulmones verdes destacados para visitar en esta temporada y cómo acceder a cada uno utilizando el transporte público:

Eco Área Municipal (Avellaneda)

Ubicada en Sarandí, esta reserva de 140 hectáreas protege la biodiversidad de la costa del Río de la Plata. Cuenta con pasarelas elevadas construidas en madera que permiten internarse en la selva marginal y observar de cerca la fauna local. Abre de jueves a domingos de 10:00 a 18:30 horas. Justo al lado, el Parque del Río complementa la jornada con miradores abiertos las 24 horas.

Cómo llegar: Colectivo: La línea 159 te deja en las inmediaciones del ingreso sobre la Av. Espora/Acceso Sudeste. Las líneas 98 y 129 circulan por la Autopista Buenos Aires – La Plata; bajando en el peaje de Dock Sud se puede caminar hacia la zona costera de Sarandí. Tren: Línea Roca hasta la Estación Sarandí. Desde allí, se debe complementar con un colectivo local o servicio de traslado hasta el acceso a la costa.



Reserva Natural Municipal Santa Catalina (Lomas de Zamora)

Situada en Llavallol, este histórico predio lomense es uno de los mayores patrimonios ecológicos de la región. Funciona todos los días de 10:00 a 18:00 horas. Su recorrido incluye un jardín de mariposas, un vivero de plantas nativas y senderos internos de vegetación autóctona.

Cómo llegar: Tren: Línea Roca bajando directamente en la Estación Santa Catalina, que se encuentra junto al predio. También se puede descender en la Estación Llavallol y caminar unas 15 cuadras por la calle Garibaldi. Colectivo: Línea 561 que te deja sobre la calle Garibaldi, a metros del portón de entrada de la Facultad de Agronomía y la reserva.



Parque Saludable Ramón Carrillo (Almirante Brown)

Para los vecinos de Adrogué y alrededores, el predio ubicado en Erezcano 1850 se consolida como un punto de encuentro ideal para la tarde. Con una frondosa e histórica arboleda, el circuito ofrece un entorno seguro para caminar, correr o simplemente sentarse a tomar mate en familia.

Cómo llegar: Colectivo: Las líneas 318 y 514 pasan por las inmediaciones del parque sobre la calle Erezcano o avenidas cercanas. Tren: Línea Roca hasta la Estación Temperley. Desde allí, la línea de colectivo 318 te acerca en pocos minutos. También se puede bajar en la Estación Adrogué y tomar un remís corto hasta el predio.



Reserva Natural Laguna de San Vicente

Conocida tradicionalmente como el «Ojo de Agua», esta laguna es el corazón turístico de San Vicente. Rodeada de un entorno rural y sereno, dispone de senderos arbolados ribereños que son muy concurridos durante el invierno para contemplar el atardecer.

Cómo llegar: Colectivo: La línea 79 llega desde Constitución y atraviesa el sur del Conurbano hasta el centro de San Vicente, dejándote a pocas cuadras de la laguna. La línea 51 también ofrece ramales que conectan la zona con la terminal de ómnibus local. Tren + Colectivo: Tomar el Tren Roca hasta la Estación Alejandro Korn. En la puerta de la estación, los colectivos de las líneas 503 o 79 realizan el trayecto directo hasta San Vicente en aproximadamente 20 minutos.



Parque Municipal Eva Perón / Velódromo (Lanús)

Enclavado en Remedios de Escalada, este predio se destaca principalmente por su perfil deportivo y recreativo. Consagrado como el mayor pulmón verde de Lanús, cuenta con amplios circuitos asfaltados y de tierra muy utilizados para el ciclismo, el pedestrismo y las caminatas familiares.