Fin de semana que choques y vuelcos en la región. Dos vehículos protagonizaron un choque en la subida del puente carretero en la Avenida Lacaze, a la altura de la colectora, en Claypole. Por el fuerte impacto, dos personas sufrieron lesiones y fueron asistidas por Bomberos Almirante Brown y personal de dos ambulancias municipales. En el choque los vehículos rompierron el guar rail del cantero de la avenida, que quedó tirado sobre el asfalto.

El sábado, el conductor de un auto perdió el control del rodado y terminó volcando en momentos que circulaba por la calle Alsina, a la altura de Manzanares, en Burzaco. A consecuencia del accidente, el hombre sufrió lesiones y fue asistido por personal de ambulancias municipal, mientras que Bomberos Almirante Brown realizo tareas de asistencia y prevención sobre el rodado, con la intervención de personal policial de la jurisdicción que determinará cómo ocurrió lo sucedido.

Dos personas sufrieron lesiones de consideración en un choque entre una moto y un auto, ocurrido en el cruce de la Avenida Espora y Sarcione, en un hecho ocurrido en Burzaco en la noche del sábado. Intervinieron en tareas de auxilio, Bomberos Almirante Brown y dos ambulancias con personal médico municipal, quienes trasladaron a las víctimas al hospital Lucio Melendez de Adrogué.

A las 19:40 del sábado tuvo lugar un accidente en Hipólito Yrigoyen y Av. Fernández, de Temperley, donde el conductor de una rodado perdió el control y volvó sobre la Yrigoyen.