Con el inicio del receso invernal, la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia desde este martes 21 de julio y hasta el domingo 2 de agosto ofrecerá una variada agenda de actividades gratuitas diseñadas para conectar con la naturaleza, explorar la biodiversidad local y recuperar los saberes tradicionales del ámbito rural.

Las jornadas se desarrollarán de martes a domingos, en el horario de 10 a 17 horas, en el complejo de la Avenida Juan B. Justo al 1000. Según informaron desde la organización, todas las propuestas son con entrada libre y no requieren inscripción previa, lo que facilita el acceso espontáneo de los vecinos de la región.

Además de los recorridos habituales por el espacio verde, los concurrentes podrán visitar en cada jornada la Feria de Productores Rurales de Almirante Brown, un sector consolidado de encuentro comunitario que permite adquirir de forma directa productos artesanales y alimentos frescos elaborados por emprendedores locales.

Cronograma de actividades destacadas

Para ordenar la visita, se dispuso una grilla especial con talleres didácticos y recreativos enfocados en diferentes edades:

16:00 hs: Actividad de cierre con la Celebración a la Madre Tierra, conmemorando el tradicional día de la Pachamama con un encuentro comunitario.

Sábado 25 de julio:

13:30 hs: Taller de «Saberes Rurales al Aire Libre», enfocado en la Elaboración de Licores Artesanales.

16:00 hs: Club de Pequeños y Grandes Observadores: Safari por la Granja, una propuesta de exploración y reconocimiento de especies.

Martes 28 de julio:

14:00 hs: La Huerta Comunitaria Invita: Horticultores por un Día, ideal para aprender nociones básicas de cultivo y cuidado de la tierra.

Jueves 30 de julio:

14:00 hs: Pequeños Restauradores: Bomba de Semillas, un taller práctico sobre técnicas ecológicas de forestación y cultivo masivo.

Sábado 1 de agosto:

Durante el día: Jornada especial de Juegos al Aire Libre.

13:30 hs: Taller de «Saberes Rurales al Aire Libre», dedicado a la Elaboración de Alfajores Artesanales.

Una alternativa ideal para estas dos semanas de receso, uniendo el aprendizaje pedagógico, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la economía popular al aire libre.