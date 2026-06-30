El Municipio de Almirante Brown anunció el lanzamiento de un nuevo cronograma de clases abiertas de danza destinadas a la comunidad. Las jornadas, de acceso público y gratuito, se dictarán de martes a jueves en distintas sedes del distrito.

La propuesta incluye ritmos caribeños, rock y géneros tradicionales como el tango y el folklore. Los talleres se dictarán de manera presencial en la Casa de la Cultura de Adrogué y en el Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo de Burzaco, coordinados por profesionales de cada disciplina.

Cronograma por días y sedes

Martes

La actividad semanal comenzará con dos ritmos en paralelo. Por un lado, se dictará la clase de Salsa y Bachata a partir de las 19:30 horas en la Casa de la Cultura de Adrogué, bajo la coordinación de Marcelo Rock. Por otra parte, en el Centro de Arte y Cultura E.S. Discépolo de Burzaco, se desarrollará el taller de Rock en el horario de 19:00 a 21:00 horas, a cargo de los docentes Mariano Giannantonio y Tatiana Albarenque.

Miércoles

La jornada de mitad de semana estará dedicada a las expresiones tradicionales argentinas. A las 17:00 horas se dictará la clase abierta de Tango en la sede de Burzaco, coordinada por Leonardo Borda. Más tarde, a las 19:30 horas, se llevará a cabo el taller de Folklore en la Casa de la Cultura de Adrogué; este espacio estará a cargo de Nerina López y contará con la participación de profesores invitados.

Jueves

El cierre del esquema semanal repetirá los ritmos de los días previos pero alternando las sedes. En Adrogué se dictará la segunda clase de Tango a las 19:30 horas, esta vez bajo la dirección de Fernanda Carrizo y Javier Pereira. En tanto, la oferta de Salsa y Bachata se trasladará a Burzaco en el horario de 18:00 a 20:00 horas, con la coordinación de Cesar Montaño Viveros.

Guía de Sedes y Direcciones