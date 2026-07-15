El Municipio de Almirante Brown avanza con una obra de desagües complementarios en la localidad de José Mármol que optimizará el drenaje pluvial, minimizará el impacto de lluvias intensas y reducirá el anegamiento de calles de la localidad. Se trata de una intervención que incluye la construcción de conductos, cámaras de inspección y sumideros, además de la utilización de infraestructura existente. Los trabajos tendrán lugar en las calles 25 de Mayo, entre Mitre y Canale, Bynnon y 25 de Mayo y en Mitre y Chayter.

Vale señalar que el Municipio browniano está completando una antigua obra inconclusa en la zona que cuenta con desagües debajo del pavimento que no conducen agua. En ese marco comenzaron los trabajos de rotura del asfalto existente y excavación para la colocación de una nueva cañería de hormigón armado de 0,80 de diámetro sobre la calle 25 de Mayo entre Mitre y Canale, en una extensión de cien metros, que evitará la circulación del agua por el pavimento. Además, se construirá una tubería de nexo, cámara de inspección y dos sumideros. Estos últimos trabajos también se ejecutarán en las calles Bynnon y 25 de Mayo y en Mitre y Chayter.

Es para destacar que, una vez concluida la obra se completará de sanear una cuenca de aproximadamente diez hectáreas.

La obra se lleva adelante en el marco del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, a través del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.