La crisis que atraviesa el sistema de salud argentino continúa profundizándose y suma un nuevo capítulo. En medio de un escenario marcado por el aumento sostenido de los costos, las dificultades para sostener las prestaciones y la creciente incertidumbre sobre el financiamiento de la atención médica, las cámaras CAPRES, Salud Federal y los prestadores de la Patagonia mantienen la convocatoria tentativa para la próxima semana con el objetivo de debatir el presente y el futuro de la atención sanitaria, especialmente la destinada a los jubilados.

La reunión buscará reunir a representantes de clínicas, sanatorios y hospitales privados de distintas regiones del país para construir un diagnóstico común sobre una realidad que, según advierten desde el sector, ya dejó de ser coyuntural y amenaza con comprometer el funcionamiento de numerosas instituciones.

El principal eje del encuentro será la situación de la atención médica de los afiliados al PAMI. Los prestadores sostienen que el desfasaje entre los costos reales de funcionamiento y los ingresos que perciben las instituciones se profundizó en los últimos meses, generando un escenario que pone bajo presión la capacidad de respuesta del sistema.

En distintas provincias comenzaron a multiplicarse las advertencias sobre las dificultades para sostener servicios, incorporar tecnología, afrontar aumentos en medicamentos e insumos médicos y garantizar la continuidad de prestaciones esenciales. Aunque la problemática presenta matices según cada región, el diagnóstico es compartido: el sistema sanitario privado atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.

La convocatoria también buscará consolidar una posición federal frente a una crisis que ya impacta en todo el país. Los participantes intentarán consensuar propuestas que permitan recuperar previsibilidad y garantizar la sustentabilidad de un sistema que atiende diariamente a millones de argentinos y que tiene en los jubilados uno de sus sectores más sensibles.

Desde el sector sostienen que la falta de soluciones estructurales comenzó a trasladar la crisis desde el plano financiero hacia la atención cotidiana. La preocupación ya no pasa únicamente por la situación económica de clínicas y sanatorios, sino por las consecuencias que el deterioro del sistema puede tener sobre la calidad y el acceso a la atención médica.

En ese contexto, la convocatoria prevista para la próxima semana aparece como un nuevo intento por visibilizar la gravedad del escenario y reclamar respuestas antes de que la crisis termine afectando de manera irreversible la capacidad prestacional de numerosas instituciones de salud en todo el país.