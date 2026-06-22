La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a dos hombres que estaban en posesión de la versión 2026 de los álbumes Panini sin ningún tipo de documentación respaldatoria, luego de varios allanamientos realizaron en Capital Federal y en Lanús. La banda traía elementos contrandeados.

En su poder hallaron más de 2000 álbumes de figuritas, por un valor de 100 millones de pesos.

La causa se originó a fines de mayo del corriente año cuando personal del Departamento Delitos Fiscales se encontraba realizando recorridas preventivas y controles de mercadería en tránsito, orientados a la detección de maniobras de contrabando y fraudes marcarios sobre la Avenida Suárez al 2700.

Como resultado de dicho operativo, la justicia libró un allanamiento en un depósito en Lanús y en una casa de encomiendas. Durante los procedimientos un hombre fue notificado de la causa y se secuestraron 1500 prendas de vestir, 170 cajas de TV Box, 80 vasos térmicos, 30 aires acondicionados, 40 proyectores, 90 auriculares, 7 notebooks, 110 cargadores, 10 reproductores de dvd, 60 equipos de gamepad, 20 aspiradores, 20 pistolas de hidrogel y demás elementos de interés.