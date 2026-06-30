

El Grupo Techint avanzó con el despido de 150 trabajadores de la planta Tenaris SIAT ubicada en Valentín Alsina, partido de Lanús, en una decisión que profundiza la tensión laboral en el sector metalúrgico y vuelve a poner bajo la lupa la situación de la industria.

La medida, que comenzará a efectivizarse a partir de este miércoles 1° de julio, reduce drásticamente la dotación de la fábrica. La decisión empresarial implica recortar casi el 43% de la fuerza laboral de un establecimiento que cuenta actualmente con unos 340 empleados.

Desde la comisión interna y la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmaron que las desvinculaciones alcanzan a operarios que arrastran, en promedio, hasta cuatro años de antigüedad. Se trata, en su mayoría, de jóvenes de entre 25 y 30 años altamente calificados que ingresaron para la histórica obra del Gasoducto Néstor Kirchner.

El detonante de la crisis es la parálisis de la obra pública y el freno de proyectos a gran escala. El bache productivo comenzó a profundizarse a fines del año pasado, tras concluirse el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y se agravó en los últimos meses luego de que la empresa quedara afuera de licitaciones estratégicas para proveer caños.

Debido a esta falta de contratos, la fábrica de tubos de acero venía operando desde abril bajo un esquema de suspensiones rotativas acordadas. A este panorama se suma el descontento de los trabajadores por las políticas de apertura de importaciones de insumos industriales, las cuales aseguran que desprotegen la producción local frente a la competencia externa.

Frente a los despidos, la estrategia de la UOM apunta a frenar las cesantías abriendo un canal de diálogo urgente con Techint. La propuesta de las bases es clara: dejar sin efecto los telegramas y extender el actual régimen de suspensiones rotativas hasta el mes de diciembre.

La expectativa del gremio es que hacia octubre se abran nuevas licitaciones vinculadas al desarrollo de infraestructura energética. Esto permitiría reactivar las líneas de producción de la planta bonaerense y reincorporar de forma paulatina al personal afectado. La seccional UOM Avellaneda-Lanús ya anticipó la convocatoria a asambleas permanentes. Además, los representantes sindicales advirtieron que organizarán una movilización masiva para los próximos días en rechazo al ajuste.