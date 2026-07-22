La familia de un niño de 2 años que el domingo fue atropellado en Temperley durante los festejos tras la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España buscan testigos para identificar al conductor que escapó luego del accidente. Bastian fue atropellado por un Volkswagen Bora color negro, que aceleró sin asistirlo. La familia busca testigos: pueden comunicarse al 11-2588-2017.

El niño fue trasladado a un hospital donde permanece internado fuera de peligro. No obstante, se le encontró una inflamación en el hígado que podría requerir una cirugía. Bastián está muy golpeado, pero consciente.

El accidente ocurrió el domingo 19 de julio cerca de las 20.30, en La Calandria y Jujuy, en el barrio San José. Mientras el pequeño se recupera la familia trata de buscar imágenes de las cámaras de seguridad y cualquier dato que ayude a encontrar al responsable.

Bastián bajó de un vehículo al ver a una de sus tías y cruzó la calle. Según la familia el conductor lo vio, lo chocó con la trompa y después le pasó por encima con las ruedas. Un familiar de menor intentó detener el vehículo sujetándose de la puerta.