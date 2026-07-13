El patrimonio ferroviario y la historia política argentina sumaron un capítulo clave en la región sur del Conurbano. El emblemático coche presidencial OF3, que durante más de un siglo albergó a las máximas autoridades de la Nación y a visitantes ilustres, fue retirado del predio de Tecnópolis y trasladado a las instalaciones del Ferroclub Argentino en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús.

El histórico vagón ya se encuentra en la sede ubicada en la Avenida 29 de Septiembre 3675, donde un equipo de voluntarios comenzó a brindarle un tratamiento de conservación integral. El objetivo es realizar una puesta en valor estética e histórica que esté a la altura del enorme valor patrimonial que representa esta unidad.



La historia del coche OF3 se remonta a 1910. Fue construido en el Reino Unido por la firma Metropolitan Amalgamated Railway & Wagon Co. especialmente para participar de la Exposición Ferroviaria del Centenario de la Revolución de Mayo. Una vez finalizado el evento, la compañía inglesa decidió obsequiar la unidad al Estado argentino para su uso oficial.

Equipado con amplias comodidades, salones elegantes y refinados detalles de confort, el vagón se convirtió en el transporte oficial de mandatarios de la talla de Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear y Juan Domingo Perón. Además, formó parte de la comitiva que trasladó al príncipe de Gales, Eduardo, durante su histórica visita oficial al país en septiembre de 1925, en un recorrido que unió Buenos Aires con Mendoza.

Desde el Ferroclub Escalada destacaron que la incorporación de esta pieza representa uno de los hitos institucionales más importantes de los últimos años. La unidad se sumará de forma permanente a la colección de locomotoras y vagones restaurados que posee el predio y se espera que con la llegada de esta adquisición los vecinos de la región y los amantes de la historia tendrán un motivo extra para acercarse a revivir el pasado sobre rieles.

El Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada (Av. 29 de Septiembre 3675) exhibe locomotoras centenarias y ofrece un paseo en una réplica de «trochita». Abre sábados y domingos de 15:30 a 19:00 hs.

La entrada general cuesta $8.000; menores (4 a 12 años) y jubilados abonan $5.000.