El Municipio de Almirante Brown anunció que en el transcurso de la semana que se inicia llevará a cabo nueva jornada de castración de la mano de Zoonosis Brown. En paralelo llegan nuevos capítulos de los Cursos de Manipulación Segura de Alimentos. El operativo de Zoonosis Brown tendrá lugar del 13 al 16 de julio, fechas en las que el Municipio de Almirante Brown realizará un nuevo operativo gratuito de castraciones para perros y gatos, a partir de los cinco meses de edad.

La convocatoria es en el Centro Comunitario de Rafael Calzada que funciona en la calle Azopardo N° 3122, entre las arterias Maestro Villarreal y Agüero. La recomendación para los vecinos es presentarse a partir de las 7,30 de la mañana.

Mientras tanto el próximo martes 14 de julio de 14 a 19 horas en la Cámara de Comercio e Industria de Longchamps (calle Emilio Burgwardt N° 1030) se desarrollará un nuevo Cuerdo de Manipulación Segura de Alimentos. La inscripción se realiza a través del siguiente formulario https://tr.ee/x8uVwp5WdH