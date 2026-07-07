El Municipio de Almirante Brown informó que durante el presente mes de julio se abrirán nuevas instancias de inscripción para diplomaturas, talleres, audiciones y seminarios de formación artística, con el objetivo de seguir ampliando las oportunidades de capacitación y desarrollo para vecinos del distrito.

Las propuestas previstas para este mes y organizadas desde el Instituto Municipal de las Culturas son las siguientes:

• Diplomaturas en Artes Musicales y Folklore

Quienes cuenten con experiencia y deseen profundizar su formación podrán postularse al segundo tramo de las Diplomaturas en Artes Musicales y en Folklore, que se desarrollarán durante el segundo cuatrimestre de 2026.

El proceso de admisión incluirá una entrevista y una prueba práctica, previstas para los días 15 y 31 de julio, respectivamente.

El formulario de inscripción ya se encuentra disponible en las redes sociales del Instituto de las Culturas de Almirante Brown y, para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse por correo electrónico a diplomaturasenartesicab@gmail.com.

• Talleres Artísticos

Durante este mes también se realizan las preinscripciones para los Talleres Artísticos correspondientes al segundo cuatrimestre de 2026, que se dictarán en los distintos espacios culturales de Almirante Brown.

La propuesta incluye actividades de música, danza, teatro, artes visuales, literatura y muchas otras disciplinas, destinadas a personas de diferentes edades e intereses.

El formulario de preinscripción es https://forms.gle/WbkKtefK5tYaNB936 y permanecerá abierto hasta completar los cupos disponibles.

• Audiciones para el Cuerpo Estable de Comedia Musical Brown

A su vez, hasta el 18 de julio permanecerá abierta la convocatoria para integrar el Cuerpo Estable de Comedia Musical Brown, dirigido por Daniel Vitaller. La audición está destinada a bailarines, cantantes y actores mayores de 18 años, quienes deberán solicitar información escribiendo a danyvitaller@hotmail.com.

• Seminarios Intensivos

Finalmente, la propuesta formativa se completa con dos Seminarios Intensivos de Realización Audiovisual y Actuación Frente a Cámara, destinados a adolescentes desde los 16 años y personas adultas.

Las capacitaciones se desarrollarán todos los miércoles de julio en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué y no requieren inscripción previa.