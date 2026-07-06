No hubo tormenta alguna que tirase ningún poste ni explotó un transformador. Pero desde hace 15 días vecinos de las calle Caléndula, Nardo, Azucena y Charcas, de Claypole, sufren cortes de electricidad constantes, sin que la empresa explique el motivo ni otorgue un día de restablecimiento del normal servicio de electricidad.

«Hace dos semanas que nos cortan la luz cada tres días y son cortes que duran un día entero. Todas las noches hay baja de tensión», describe Romina, una vecina que tiene un familiar que necesita insulina y debe mantenerla refrigerada.

«Mi papá tiene insulina en la heladera y cuando llamó para hacer el reclamo eso lo dejó registrado. Además, no hay agua en la zona por la bomba de agua», cuenta la vecina, preocupada porque no encuentra respuestas en la compañía concesionaria.

Reclamaron al ENRE y a Edesur, pero no reciben más que respuestas esquivas respecto del momento en que la prestataria restableceráel servicio.