Este fin de semana, la localidad de Adrogué vuelve a convertirse en el epicentro de la cultura lúdica bonaerense. Por cuarto año consecutivo, se llevará a cabo el 4° Encuentro Regional de Juegos de Mesa, un evento pensado para familias, aficionados, creadores y curiosos de todas las edades que buscan compartir un espacio de conexión real lejos de las pantallas.

La cita es para este sábado 25 y domingo 26 de julio, en la Casa Municipal de la Cultura, Esteban de Adrogué 1224, con una variada agenda de actividades que se desplegará a lo largo de ambas jornadas.

Un espacio para todos los gustos

Con la premisa de que «jugando hacemos comunidad», el evento reunirá a clubes, desarrolladores locales y diversas agrupaciones del sector para ofrecer una experiencia integral. Quienes se acerquen podrán disfrutar de una ludoteca gigante totalmente abierta al público, ideal para descubrir desde las últimas novedades hasta los grandes clásicos. Además, la propuesta incluye torneos y jornadas de testeo de prototipos para los apasionados de la estrategia, una concurrida feria de emprendedores con tiendas y productores locales, y un ciclo de talleres y charlas orientados a docentes, divulgadores y curiosos interesados en explorar el valor pedagógico y social del juego.

Mañanas de clásicos y competencia sana



Para quienes prefieren los juegos de siempre, ambas mañanas (de 11:00 a 14:00 hs) contarán con un bloque especial dedicado a los torneos tradicionales. Los visitantes podrán poner a prueba su destreza y picardía en disciplinas como:

Ajedrez

Truco

Rummy y Buraco

Juego del Sapo

DATOS CLAVE DEL EVENTO

📍 Dónde: Casa Municipal de la Cultura (Esteban de Adrogué 1224, Adrogué).

⌚ Cuándo: Sábado 25 y domingo 26 de julio.

⏰ Horarios:

Bloque de Juegos Tradicionales: de 11:00 a 14:00 hs.

Jornada General: de 11:00 a 20:00 hs.

🎟️ Entrada: Libre y gratuita.