El Municipio de Almirante Brown informó que el próximo lunes abrirán las preinscripciones para los 34 cursos gratuitos de formación profesional que se dictarán en tres sedes del distrito con el objetivo de brindar herramientas para la capacitación laboral, promover el aprendizaje de oficios y fortalecer las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo.

La preinscripción será virtual a través de un link online disponible en la biografía de las redes oficiales del Municipio, que será habilitado desde las 9 de la mañana. Los cursos tienen una duración de cuatro meses, cuentan con cupos limitados y están destinados a personas mayores de 18 años, que residan en Almirante Brown y se encuentren desempleadas o en búsqueda de empleo.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de Empleo, e incluye capacitaciones vinculadas a los sectores productivo, industrial, tecnológico, textil, gastronómico y de servicios, brindando herramientas prácticas para mejorar la empleabilidad y acompañar el desarrollo de emprendimientos.

«Como cada año seguimos impulsando estos cursos gratuitos porque creemos que la formación profesional es una herramienta fundamental para generar más oportunidades de empleo y acompañar el crecimiento de nuestros vecinos. Apostar a la capacitación es trabajar para el desarrollo de Almirante Brown y al futuro de nuestra comunidad», destacó Mariano Cascallares.

Los cursos disponibles son los siguientes:

•Centro de Formación para el Trabajo de Rafael Calzada (San Martín 3752)

En el área de ambiente y producción, se dictarán cursos de Gestión de Espacios Verdes Urbanos (miércoles, de 10 a 12 horas), Producción y Gestión de Cultivos Urbanos (jueves, de 12 a 14 horas), Jardinería y Paisajismo (jueves, de 14 a 16 horas), Aromáticas y Medicinales (martes, de 16 a 18 horas) y Huerta Urbana Agroecológica (martes, de 14 a 16 horas).

En textil e indumentaria, habrá Confección Textil Básica (lunes, de 13:30 a 15:30 horas), Confección Textil Avanzada (lunes, de 9 a 11 horas o de 11 a 13 horas), Confeccionista de Lencería y Corsetería (miércoles, de 13 a 16:30 horas), Moldería y Confección de Parte Inferior Avanzado (viernes, de 15 a 17 horas), Moldería y Confección de Parte Superior Avanzado (jueves, de 15 a 17 horas) y Diseño y Producción de Indumentaria Avanzado (lunes, de 16 a 18 horas).

En madera, impresión y metal, se ofrecerán Carpintería Básica (lunes, de 11 a 13 horas, lunes de 13 a 15 horas o jueves de 12 a 14 horas), Carpintería Avanzada (lunes, de 9 a 11 horas, jueves de 14 a 16 horas o jueves de 16 a 18 horas), Serigrafía Básica (viernes, de 10 a 12 horas), Serigrafía Avanzada (viernes, de 12 a 14 horas), Sublimación Básica (viernes, de 14 a 16 horas), Herrería Básica (martes de 10 a 12 horas, miércoles de 10 a 12 horas o jueves de 12 a 14 horas) y Herrería Avanzada (martes de 12 a 14 horas, martes de 14 a 16 horas o miércoles de 14 a 16 horas).

Finalmente, estarán disponibles Electricidad Básica (lunes de 10 a 12 horas, lunes de 16 a 18 horas, miércoles de 16 a 18 horas o jueves de 16 a 18 horas), Electricidad Avanzada (martes, de 16 a 18 horas) y Electricidad Industrial (viernes, de 16 a 18 horas).

• Centro de Formación e Innovación Productiva (CEFIP) de Burzaco (Junín esquina Tomás Guido)

En esta sede se dictarán Excel y Planillas de Cálculo Avanzado (lunes, de 10 a 12 horas), Taller de Informática Básica (lunes, de 13 a 15 horas), Electricidad Domiciliaria (miércoles, de 9 a 11 horas), Reparación e Instalación de Aire Acondicionado (miércoles, de 11 a 13 horas), Soldador (miércoles, de 13 a 15 horas), Inteligencia Artificial y Programación de Agentes IA (martes, de 10 a 12 horas), Operador de Corte con Torno CNC (martes, de 13 a 15 horas), Marketing Digital (miércoles, de 10 a 12 horas), Comercialización E-commerce (viernes, de 9 a 11 horas) y Herramientas Digitales de Administración (viernes, de 11 a 13 horas).

• Centro de Formación en Panificados y Gastronomía (CFPT) de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo al 900)

Por último, en el Centro de Formación en Panificados y Gastronomía se brindarán los cursos de Cremonas (jueves, de 8 a 12 horas), Pizzero (lunes, de 8 a 12 horas) y Facturas (viernes, de 8 a 12 horas).