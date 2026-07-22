La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown anunció la realización de una nueva jornada de capacitación abierta a la comunidad sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y manejo del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

La actividad es completamente gratuita y se dictará el próximo sábado 25 de julio en las instalaciones del Cuartel de Bomberos de Claypole, ubicado en la intersección de las avenidas Lacaze y Crispi.

Desde la institución destacaron la importancia de sumar herramientas básicas para actuar ante emergencias médicas en el ámbito cotidiano bajo el lema: «No esperes a una emergencia. Tus manos pueden salvar vidas».

Debido a que la capacitación cuenta con cupos limitados, se solicita a las personas interesadas realizar la inscripción o consulta previa comunicándose al número telefónico 1124060730.

¿Por qué es fundamental capacitarse en RCP y uso del DEA? Un paro cardiorrespiratorio puede ocurrir en cualquier lugar y momento: en el hogar, la vía pública, el trabajo o un club deportivo. En estos momentos críticos, los primeros minutos son determinantes para la supervivencia de la persona afectada: Primeros minutos clave: La realización de maniobras de compresión torácica inmediatas permite mantener el flujo sanguíneo hacia el cerebro y órganos vitales hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La realización de maniobras de compresión torácica inmediatas permite mantener el flujo sanguíneo hacia el cerebro y órganos vitales hasta la llegada de los servicios de emergencia. Aumento de la supervivencia: Iniciar RCP dentro de los primeros tres a cinco minutos duplica o triplica las probabilidades de que la víctima sobreviva.

Iniciar RCP dentro de los primeros tres a cinco minutos duplica o triplica las probabilidades de que la víctima sobreviva. Uso sencillo del DEA: El Desfibrilador Externo Automático es una herramienta tecnológica diseñada para ser utilizada por personal no médico. El dispositivo guía al usuario paso a paso de forma sonora y visual para brindar una descarga eléctrica segura si la persona lo requiere.

El Desfibrilador Externo Automático es una herramienta tecnológica diseñada para ser utilizada por personal no médico. El dispositivo guía al usuario paso a paso de forma sonora y visual para brindar una descarga eléctrica segura si la persona lo requiere. Compromiso comunitario: Contar con vecinos capacitados transforma a la comunidad en una red de contención rápida y efectiva ante emergencias en la vía pública.

Información útil de la jornada: