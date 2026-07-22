La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown anunció la realización de una nueva jornada de capacitación abierta a la comunidad sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y manejo del Desfibrilador Externo Automático (DEA).
La actividad es completamente gratuita y se dictará el próximo sábado 25 de julio en las instalaciones del Cuartel de Bomberos de Claypole, ubicado en la intersección de las avenidas Lacaze y Crispi.
Desde la institución destacaron la importancia de sumar herramientas básicas para actuar ante emergencias médicas en el ámbito cotidiano bajo el lema: «No esperes a una emergencia. Tus manos pueden salvar vidas».
Debido a que la capacitación cuenta con cupos limitados, se solicita a las personas interesadas realizar la inscripción o consulta previa comunicándose al número telefónico 1124060730.
¿Por qué es fundamental capacitarse en RCP y uso del DEA?
Un paro cardiorrespiratorio puede ocurrir en cualquier lugar y momento: en el hogar, la vía pública, el trabajo o un club deportivo. En estos momentos críticos, los primeros minutos son determinantes para la supervivencia de la persona afectada:
- Primeros minutos clave: La realización de maniobras de compresión torácica inmediatas permite mantener el flujo sanguíneo hacia el cerebro y órganos vitales hasta la llegada de los servicios de emergencia.
- Aumento de la supervivencia: Iniciar RCP dentro de los primeros tres a cinco minutos duplica o triplica las probabilidades de que la víctima sobreviva.
- Uso sencillo del DEA: El Desfibrilador Externo Automático es una herramienta tecnológica diseñada para ser utilizada por personal no médico. El dispositivo guía al usuario paso a paso de forma sonora y visual para brindar una descarga eléctrica segura si la persona lo requiere.
- Compromiso comunitario: Contar con vecinos capacitados transforma a la comunidad en una red de contención rápida y efectiva ante emergencias en la vía pública.
Información útil de la jornada:
- 📅 Fecha: Sábado 25 de julio.
- 📍 Lugar: Cuartel de Bomberos de Claypole (Av. Lacaze y Crispi).
- 🎟️ Entrada: Gratuita (con cupos limitados).
- 📲 Inscripción y consultas: 1124060730.