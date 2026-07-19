Más de 500 dirigentes políticos, sociales, gremiales, Obispos y miembros de la Iglesia, rectores de Universidades y representantes de la Justicia se reunieron en el Pequeño Cottolengo de Don Orione en Almirante Brown para participar de la «Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en Tiempos de Polarización» organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires.

La masiva actividad que se realizó el sábado 18 de julio y contó con la participación del gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, ministros bonaerenses y los obispos Carlos José Tissea (Diócesis de Quilmes); Oscar Ojeda (Obispo Emérito de San Isidro); Maximiliano Margni (Diócesis de Avellaneda-Lanús); Juan José Chaparro (Diócesis de Merlo-Moreno); Pedro Cannavo (Obispo Auxiliar de la Diócesis de Buenos Aires); y Eduardo García (Diócesis de San Justo).

El primer encuentro multisectorial nació luego de una reunión que mantuvo un grupo de intendentes con Marcelo Colombo, presidente del Episcopado Argentino en mayo pasado. Entre los jefes comunales se encontraban Mariano Cascallares, Fernando Esponiza, Jorge Ferraresi, Ariel Sujarchuk, Alberto Descalzo, Maniel Fernández, junto a Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas bonaerense.

En esta Jornada que incluyó el trabajo en comisiones y la redacción y lectura de un documento final, la Iglesia reunió a una gran multisectorial para repensar el legado de Francisco y el pensamiento de Leon XIV de cara a los tiempos actuales. Monseñor Jorge Lugones envió una carta agradeciendo y saludando la convocatoria.

Además, participaron altos funcionarios judiciales como el juez de Casación Federal Alejandro Skolar, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, entre muchos otros fiscales y magistrados.

En representación de las Universidades participaron Jaime Perczik (UNAHUR); Jorge Calzoni (UNDAV); representantes de la UNLa; Carlos Greco (San Martin); Pablo Domenichini (UNAB); M. Alejandra Zinni (Quilmes); Carlos Rodriguez (UNIPE) y Walter Panezzi (UNLujan).

Y hubo intendentes y representantes de los municipios de Florencio Varela, San Vicente, Ezeiza, Quilmes, Lomas de Zamora, Berazategui, Avellaneda, Almirante Brown, Tres de Febrero, San Martín, La Matanza, Lanus, Ituzaingó, Escobar y también asistió Juan Pablo Gutiérrez Díaz, Jefe de Asesores, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA. También estuvieron representantes de CAME, de la CTA, de la CGT, FEBA y UTEP, así como legisladores provinciales y nacionales de diversas fuerzas políticas.

Mariano Cascallares destacó la importancia de la jornada y agregó: «debatimos en comisiones temas como el lugar que ocupa la inteligencia artificial y su uso responsable; la salud mental en tiempos de soledad y fragmentación; o el rol de las organizaciones de la sociedad civil», y concluyó: «Como decía el Papa Francisco: nadie se salva solo y por eso estos espacios de encuentro son fundamentales para pensar juntos y construir una política al servicio del bien común».

Documento final: «La política como forma de caridad»

Luego del trabajo en comisiones durante toda la jornada se emitió un documento con conclusiones como que «nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común, donde se priorizan intereses sectoriales: esto ha generado una sociedad fragmentada y dividida».

Se agregó que «ante semejante cuadro de situación, debemos poner a la política como la forma más alta de caridad, como nos indica Francisco, recuperando su rol de servicio al bien común, y no a grupos de poder. Así, “la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia” (Fratelli Tutti, 177), teniendo en cuenta que “el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente, o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos” (Fratelli Tutti, 155).

Frente a la próxima visita del Santo Padre se añadió que «esperamos que, de concretarse su visita a nuestro país, León nos ayude a dejar de lado las verdades simplistas para adentrarnos verdaderamente en los complejos problemas sociales que nos aquejan».

Y se finalizó concluyendo que «esta primera Jornada Patria por la Cultura del Encuentro, nos reafirma en la urgencia del diálogo social como herramienta para encontrar soluciones compartidas y como antídoto a la polarización, buscando la construcción de un proyecto provincial y nacional que tenga como fin que el área metropolitana sea socialmente justa. Que el poder escucharnos, el compartir reflexiones y saberes, el debate fecundo y la necesidad de organizar la esperanza nos impulsen a dejar de lado la politiquería barata, alejada muchas veces de las necesidades reales de nuestro pueblo, y nos permitan construir vínculos que nos hagan “poner la patria al hombro”.