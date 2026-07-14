A menos de un día del partido que enfrentará a Argentina contra Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026, hablamos con integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas de Almirante Brown para saber qué significa este encuentro, si para ellos es especial y si les parece también una oportunidad para hablar de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich y demás archipiélagos del Atlántico Sur, ocupados por el Reino Unido.

“No es un partido más”, dice Francisco Marcovich, veterano de Malvinas y vecino del barrio El Gaucho de Burzaco. “Es un partido que tiene mucho sentimiento en los corazones, en la piel, en la cabeza. No es un partido más para ningún veterano. Cuando termine vamos a querer llorar de alegría con la victoria sabiendo que podemos llorar con la derrota, pero siempre sin enojarnos con la Selección porque ellos, como nosotros, saben trabajar en equipo, como venimos haciendo los veteranos que salimos a malvinizar. Mañana nos va a latir el corazón y nos va a doler el pecho. Es una ansiedad que tenemos; desde que sabemos que jugando con ellos no podemos dormir.”

-¿Los ves también como una oportunidad de volver a hablar de Malvinas en esta tarea que llevan adelante ustedes de malvinizar?

-Sí, creo que es una oportunidad para seguir valorando la gesta de Malvinas. A mí me encanta escuchar en los festejos el cantito de que “el que no salta es un inglés”. Eso dice mucho del pueblo argentino. A mí me pone la piel de gallina el cantito que nombra “a los pibes de Malvinas de jamás olvidaré”. Y eso me lleva a preguntarme cómo es que mucha gente que canta eso votó a alguien que admira a una asesina como Margaret Tatcher (ex primera ministra del Reino Unido). No lo puedo entender”.

«Malvinas no es un partido de fútbol»

Para Carlos Enzo Bazán, veterano de Almirante Brown que en Malvinas formó parte de grupo de Artillería Aerotransportado 4, responde con un texto que representa exactamente su pensamiento. Lo escribió su hijo de 30 años. “Messi no va a dar ninguna revancha ni a sanar ninguna herida. Un partido no recupera nuestras islas”, empieza. «Malvinas es otra cosa. Malvinas no es un partido de fútbol, es mucho más que eso. Si sienten la causa, eduquen y transmitan para que en un futuro esté en el poder alguien que no venda la patria, alguien que quiera recuperar las Malvinas sin necesidad de pasar por una guerra”, escribió Daniel Agustín Bazán, el hijo de Enzo. “Eso es justamente lo que pienso yo, no podía ponerlo en palabras”, dice el veterano de Malvinas.

“Si conocés a un ex combatiente preocupate por él, por su salud mental y física, honralo en vida dale el respeto que se merece”.

El texto sigue: “Muchas personas saltan y nombran a Malvinas, pero la gran mayoría se acuerda solo cada cuatro años de Malvinas, en el mundial, para alentar a la Selección. La gente sigue perdiendo padres, amigos, tíos, abuelos, es combatientes que después de 44 años no pueden soportar el peso y se suicidan. Si realmente sienten la causa Malvinas sean congruentes durante todo el año: eduquen a los jóvenes, a su padres, grandes y chicos, para que en un futuro no llegue al poder un tipo que tiene como norte a Margareth Tatcher, una mujer que mandó a matar a nuestros hombres y no pibes como se dice, porque eran pibes en edad pero eran hombres forjados a la fuerza por todo lo que tuvieron que pasar”.