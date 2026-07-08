“Los vecinos convivimos de día y de noche con este olor nauseabundo”, le dice Sofía a Brown On Line. Cuenta que ya no puede abrir las ventanas de su casa ubicada en el barrio Esperanza de Longchamps, donde la empresa AySA, dependiente del Estado Nacional, frenó una obra de tendido cloacal, en la cual varios vecinos se conectaron sin autorización, provocando el desborde del sistema en la esquina de Comandante Prado e Iraola, a una cuadra de una escuela.

“Hace aproximadamente dos meses estamos teniendo que soportar olores nauseabundo debido a que un obra de AySA que no fue finalizada se están desbordando las tapas ya que vecinos hicieron la conexión para poder largar la mierda de sus baños. La obra no está habilitada para el uso y por eso se desborda todo. Es horrible el olor que tenemos que aguantar 24/7 en nuestras casas ya que el agua esa pasa por nuestras puertas y se estanca”, narra la vecina.

«De Aysa nos dijeron que tenemos que esperar tres meses. El Municipio intercedió ante AySA para acompañar el reclamo de los vecinos, pero esto debe ser urgente porque trae muchas enfermedades. ¿Qué tenemos que esperar que haya algún caso de meningitis o alguna otra enfermedad? Es una esquina muy transitada ya que a una cuadra hay un colegio y pasa el colectivo”.