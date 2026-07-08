Un trágico episodio ocurrió este martes en el centro de Cañuelas, en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina, luego de que un hombre de 46 años fuera asesinado tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea.

Fuentes policiales informaron a que la víctima fue identificada como Franco De Pauli, quien sufrió una grave lesión en medio del violento enfrentamiento.

La victima era un vecino muy querido de Cañuelas y vivía desde hacía muchos años en el barrio Levene, donde había construido su casa.

El hecho ocurrió este martes en la intersección de Libertad y 25 de Mayo, frente al bar Hueney, cuando Depauli se encontraba celebrando junto a su familia la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 y quedó alcanzado por los incidentes que se desataron en la calle.

De acuerdo con la información de sus familiares, al advertir disturbios en la zona, Depauli se dirigió hasta su auto, que estaba estacionado frente al bar, para buscar algo en el baúl. En ese momento, recibió un piedrazo en la cabeza que habría sido arrojado desde el sector donde dos grupos intercambiaban cascotes y botellazos.

Tras el impacto, el hombre se desplomó y quedó inconsciente en el suelo, con una contusión visible en la frente. Sus allegados decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital Ángel Marzetti, ya que por la cantidad de gente en el lugar consideraron que una ambulancia no podría llegar con rapidez.

El director del hospital, Hernán Carpio, confirmó que Depauli ingresó sin signos vitales y que el personal de guardia intentó reanimarlo durante aproximadamente 50 minutos, aunque no hubo respuesta.

Por tratarse de una muerte violenta, el cuerpo será sometido a una autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento y avanzar en la investigación judicial.

Por el hecho fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien posee antecedentes por robo y quien quedó a disposición de la Justicia, por lo que enfrenta una causa por homicidio.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.