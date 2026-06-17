La Clínica Privada 2 de Abril, conocida como Sanatorio del Parque, cerró sus puertas este fin de semana en el barrio Parque Barón, de Lomas de Zamora, debido a una millonaria deuda que mantiene el PAMI por prestaciones médicas realizadas desde diciembre de 2025, de más de $3.500 millones a la institución, una situación que volvió inviable la continuidad de sus actividades y puso en riesgo más de 150 puestos de trabajo.

Desde el Sanatorio del Parque justificaron la decisión mediante un comunicado donde denunciaron la falta de pago de prestaciones médicas de la obra social PAMI desde diciembre del año pasado, situación que impactó de forma directa en la situación financiera de la Clínica que mantiene una deuda salarial con sus trabajadores, de al menos un mes.

Este escenario derivó en un reclamo de los trabajadores, nucleados en ATSA Zona Sur, por la regularización de los pagos correspondientes y ante la incertidumbre de la continuidad laboral de más del centenar y medio de trabajadores que se desempeñan en la clínica que, según anunciaron a través del comunicado oficial, comenzará con un proceso de «reconversión institucional» que, de acuerdo a lo indicado por fuentes a DiarioConurbano.com.ar implicaría que el Sanatorio se sume como prestataria de la obra social IOMA aunque de momento, aún no hay novedades al respecto.

Producto del cierre de la clínica, los 60 afiliados del PAMI que se encontraban internados en el Sanatorio del Parque comenzaron su traslado a distintas clínicas de la Provincia de Buenos Aires aunque, de acuerdo a lo que pudo confirmar este medio, hasta el momento sólo habrían conseguido camas disponibles 25 de los 60 pacientes que se encontraban hospitalizados en la clínica.

«Todo tiene un límite», es la frase que por estos momentos se repite dentro y fuera de los pasillos del Sanatorio del Parque, en obvia alusión a la conflictiva situación con el PAMI y con la deuda de más de dos millones y medio de dólares que la obra social mantiene con la institución.

Lo cierto es que, por lo pronto, y mientras se define el destino del Sanatorio del Parque, las autoridades de la Clínica 2 de Abril mantendrán una audiencia con los representantes de los trabajadores el próximo martes, en la delegación del Ministerio de Trabajo de la localidad de Banfield para definir el futuro de los 150 trabajadores que, hasta la fecha, cumplen tareas en la institución.

«Trabajaremos con responsabilidad y compromiso para generar las condiciones que nos permitan reabrir nuestras puertas a la comunidad en el menor plazo posible y retomar plenamente nuestra tarea asistencial«, subrayaron en el comunicado oficial de la Clínica.