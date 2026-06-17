El próximo sábado 20 de junio, la Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué se transformará en el escenario de una propuesta cultural y recreativa única para toda la familia. A partir de las 15:00 horas, se llevará a cabo la «Tarde de Juegos de Mesa – Edición Argentina», un evento diseñado para celebrar la identidad nacional a través de la producción lúdica local.

La iniciativa es impulsada por el Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown en colaboración con el club NEXO, Club de Juegos de Mesa Argentinos. La propuesta invita a los asistentes a compartir una jornada diferente entre mates, tableros y dados, propiciando un espacio de encuentro, buena compañía y sano esparcimiento comunitario.

Durante la jornada, los concurrentes tendrán a disposición una extensa ludoteca integrada en su totalidad por títulos de industria nacional (como el destacado juego Patria Argentina reflejado en la difusión oficial). Habrá opciones para todos los gustos y edades, abarcando juegos de estrategia, habilidad, propuestas cooperativas y competitivas. Coordinadores especializados del club NEXO guiarán a los participantes, facilitando las dinámicas y reglas para que tanto principiantes como aficionados puedan sumarse a las mesas de forma inmediata.

Desde la organización destacaron que el objetivo central es poner en valor el diseño lúdico nacional y afianzar los lazos comunitarios en un espacio público de gran arraigo histórico como la Biblioteca de la calle La Rosa 974. La actividad está pensada bajo la consigna de celebrar el orgullo y la identidad nacional a través del juego, uniendo costumbres tradicionales como el mate con las nuevas tendencias lúdicas del país.

No requiere inscripción previa, se sugiere llevar equipo de mate. La entrada es libre y gratuita.