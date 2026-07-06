Un trágico siniestro vial ocurrió este domingo por la tarde en la localidad de Burzaco donde un vecino de 40 años perdió la vida tras ser embestido por un colectivo de la línea 266, ramal 4. Las autoridades judiciales ya investigan las circunstancias exactas del hecho.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas, en medio de una intensa lluvia, en el cruce de la avenida Tomás Espora y la calle Ricardo Rojas. Según informaron fuentes oficiales, la secuencia se habría desarrollado cuando el chofer del colectivo detuvo la marcha en la parada de dicha esquina para permitir el descenso de los pasajeros. Al retomar el recorrido y girar en dirección a Longchamps, la unidad embistió al peatón en el momento en que este intentaba cruzar la calle.

Debido al fuerte impacto, la víctima, cuya identidad no trascendió, pero se confirmó que era un vecino de la zona de unos 40 años, falleció en el acto.

Tras el accidente, el conductor detuvo inmediatamente la unidad, dio aviso a las autoridades y permaneció en el lugar. Minutos después, efectivos policiales y personal de Defensa Civil desplegaron un operativo de emergencia, procediendo al corte parcial de uno de los carriles de la avenida Espora para preservar la escena de los hechos.