Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la localidad de Rafael Calzada a un joven de 25 años sobre quien pesaba un pedido de captura internacional por comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de armas de fuego de guerra.

El expediente judicial inició en noviembre de 2021 tras una serie de allanamientos realizados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En aquel operativo se detuvo a varios integrantes de una organización vinculada al acopio de armas y la venta de drogas en el Conurbano sur, sin embargo, el acusado no pudo ser localizado en ese momento y permaneció prófugo.

A mediados de julio de este año, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora derivó la búsqueda a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Para dar con su paradero, los investigadores analizaron datos informáticos y registros de viajes en el sistema de transporte público local, identificando trayectos frecuentes en zonas de Rafael Calzada.

Posteriormente, efectivos de la fuerza establecieron una vigilancia en las inmediaciones del domicilio detectado. La detención se concretó en la vía pública, en la intersección de la calle El Tordo al 2300, donde el individuo fue interceptado y puesto a disposición de la Justicia.