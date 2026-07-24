La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) junto con el Municipio de Almirante Brown pondrán en marcha Impulso Brown, un programa destinado a acompañar a las pequeñas y medianas empresas del distrito en la incorporación de tecnología, el desarrollo de nuevos negocios y la mejora de su competitividad.

Esta iniciativa implementada por el Centro Universitario PyME de la Secretaría de Extensión de la UNaB, cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) y del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB),

El programa comenzará el 4 de agosto, a las 10, se desarrollará totalmente en modalidad virtual y tendrá una duración total de seis meses. Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan mediante un formulario en https://forms.gle/ ARXNJdQM5nFCWEe86

Qué es Impulso Brown

Impulso Brown combinará instancias de capacitación con consultorías y asistencia técnica especializada con el objetivo de que las empresas puedan transformar los conocimientos adquiridos en mejoras concretas para sus procesos productivos, comerciales y de gestión.

La primera etapa estará organizada en cuatro módulos. El primero abordará la inteligencia artificial aplicada al negocio con herramientas para ventas, gestión de clientes, análisis de datos, automatización de tareas, control de stock y mantenimiento predictivo.

El segundo módulo estará dedicado a la industria 4.0 y trabajará sobre sensorización, internet de las cosas, automatización, robótica colaborativa e integración de sistemas digitales. El tercero se concentrará en sostenibilidad e internacionalización, con contenidos sobre trazabilidad, certificaciones, estándares ambientales y sociales, economía circular y acceso a mercados.

El cuarto módulo tendrá como eje la innovación abierta y los nuevos negocios. Allí, las empresas podrán identificar oportunidades, validar proyectos, analizar alternativas de inversión y diseñar estrategias de diversificación y crecimiento.

Las firmas que completen los módulos requeridos podrán acceder a una segunda fase de consultoría y acompañamiento personalizado. Durante esa instancia, equipos de especialistas realizarán diagnósticos, evaluarán alternativas tecnológicas y colaborarán en la elaboración de planes de implementación adecuados a las características de cada organización.

El programa priorizará la participación de PyMEs instaladas en el Sector Industrial Planificado de Almirante Brow, por su relevancia dentro del entramado productivo local.