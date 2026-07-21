El Municipio de Almirante Brown informó que se encuentra abierta la inscripción para el segundo cuatrimestre del presente año del FinEs, el programa educativo destinado a mayores de 18 años que quieran terminar sus estudios secundarios.

La convocatoria está dirigida a personas que no cursaron sus estudios o que no lo terminaron y quieran comenzarlo o retomarlo. Las clases se inician a partir del mes de agosto.

Los vecinos interesados en inscribirse podrán hacerlo acercándose de lunes a viernes a la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224, 4°piso) de 8 a 16 horas; a la Jefatura Distrital (Quintana 650, Burzaco) de 9 a 17; y al CENS 452 (Alem 680, Burzaco) de 18.30 a 21.30.

El programa otorga títulos oficiales, de validez nacional, y es gratuito.

Para consultas e información comunicarse a través del mail coordinacioniepbrown@gmail.com o por Whatsaap al 116642-8399.