Un alarmante episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en Longchamps donde tres menores de edad resultaron intoxicados con monóxido de carbono.

Tras recibir la alerta, se desplegó un rápido operativo de emergencia en la vivienda ubicada en la intersección de las calles Lorenzini y Lagos en el que intervino el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, junto con efectivos policiales y personal del servicio de emergencias médicas municipal.

Los profesionales de la salud asistieron a los menores en el lugar, los bomberos se encargaron de realizar las tareas de ventilación del inmueble y las mediciones de gases correspondientes para neutralizar el peligro y garantizar la seguridad de la zona.

A raíz de este preocupante hecho, los Bomberos de Almirante Brown reforzaron su campaña de concientización pública. Insistieron en que el monóxido de carbono no tiene olor, color, ni sabor, por lo que la prevención activa es la única defensa.

Para evitar accidentes que puedan ser fatales, los bomberos y especialistas recomiendan seguir estas pautas estrictas de cuidado:

Control profesional anual: Hacer revisar estufas, calefones, termotanques y cocinas por un gasista matriculado antes de que comience la época invernal.

Vigilar el color de la llama: La llama de cualquier artefacto a gas debe ser siempre de color azul intenso. Si presenta tonos amarillos, naranjas o rojos, es señal de una mala combustión y de generación de monóxido de carbono.

Prohibido usar la cocina para calefaccionar: Bajo ningún concepto se deben encender el horno o las hornallas para calentar los ambientes.

Ventilación cruzada permanente: Mantener siempre una rendija abierta en las ventanas (de al menos 5 centímetros) o asegurarse de que las rejillas de ventilación obligatorias no estén obstruidas con muebles o papeles.

Instalar detectores de monóxido: En la medida de lo posible, colocar un detector doméstico de monóxido de carbono a pila en los pasillos o cerca de los dormitorios para que actúe como alarma temprana.

La inhalación de este gas produce síntomas que suelen confundirse con una gripe o una indigestión. Si estás en un ambiente cerrado y sentís:

Dolor de cabeza intenso.

Náuseas o vómitos.

Mareos y debilidad.

Somnolencia o pérdida del conocimiento.