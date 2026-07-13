En el marco del programa Brown Suma, concluyeron las obras del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Comunidad en el barrio La Arboleda de Rayo de Sol en Longchamps. El proyecto fue ejecutado mediante un trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y su inauguración oficial se proyecta para las próximas semanas.

El nuevo edificio está ubicado en la calle Aviadora Carola Lorenzini N° 3147, entre Boedo y Álvarez de Santa Clara. Las instalaciones disponen de más de 300 metros cuadrados cubiertos, sanitarios propios y la infraestructura de servicios necesaria para el funcionamiento de actividades de escala masiva. Se trata del primer módulo edilicio de estas características que se construye en el distrito de Almirante Brown.

El espacio fue planificado con el objetivo de descentralizar servicios y ofrecer un punto de integración, formación y participación para miles de vecinos y vecinas de la zona. De acuerdo con el esquema del proyecto, las instalaciones permitirán el desarrollo de capacitaciones laborales, talleres formativos, propuestas culturales, actividades deportivas y encuentros sociales de carácter comunitario.

Desde la administración municipal informaron que el edificio abrirá sus puertas formalmente en el corto plazo y . Oportunamente, se dará a conocer el cronograma detallado con las actividades, cursos y propuestas técnicas que se dictarán de manera permanente en el lugar.