Un patrullero que perseguía ladrones que habrían robado un auto se incrustó en una casa de Longchamps: rompió el frente de la propiedad, volteó un poste de alumbrado y terminó volcado. Dos efectivos terminaron internados en un centro de salud de Solano debido al fuerte impacto.

El hecho tuvo lugar ayer cuando una camioneta de la policía perseguía a delincuentes que habían robado un auto, informaron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. El uniformado que conducía perdió el control del rodado y terminó volcando, arrastrando el frente de una vivienda de la calle Boulogne Sur Mer al 2000, de Longchamps.

Debido a la gravedad del impacto llegaron al lugar ambulancias municipales y Bomberos Almirante Brown, que prestaropn las tareas de auxilio a los dos efectivos heridos, quienes fueron trasladados a una clínica de San Francisco Solano.