

El Municipio de Almirante Brown informó que vuelve el “Recorrido Cafetero” a nuestro distrito con el 2×1 en café en bares, cafeterías y panaderías de las localidades de Adrogué, Burzaco, Longchamps, Rafael Calzada y José Mármol.

Se trata de la tercera edición de la iniciativa promovida por la secretaria de Relaciones con la Comunidad que se hará efectiva los días martes y miércoles por la tarde, durante todo el invierno, para el disfrute de los amantes del buen café.

“Invitamos a las familias brownianas a disfrutar de un rico café con el 2×1 del Recorrido Cafetero, una propuesta a través de la cual no solo cuidamos el bolsillo de nuestra gente sino acompañamos al comercio local”, indicó Mariano Cascallares

Los comercios adheridos a la iniciativa son:

En Longchamps: “Frahel” (H. Yrigoyen N°18.253);” Dal Masetto” (Chiesa N°708); “Sueños del Azúcar” (Belgrano N°1239); “Las Medialunas del Abuelo” (Dr. Chiesa N°588) y Peca’ Fé (Los Studs N°780).

En Adrogué: “Nuevo Tempo” (Mitre N°997); “Panela” (Rosales N°1568); “The Mitre” (Mitre N°1171); “María Bonita” (Mitre N°1195); “Villa Antares” (Parque Saludable Ramón Carrillo); y “Plaza Esteban” (Plaza Esteban Adrogué N° 31).

En Burzaco: “Vaga” Pizzería (Roca N°1191); Panadería “Bariloche” (E. de Burzaco N°641);” Complejo Leblon” (Pellegrini N°351).

En Rafael Calzada: “Wicha” en Av. San Martín N°3490 y “La Fama” en Colón N°3185.

En José Mármol: Panadería “La Mouso” en Bynnon N°2233; “Tentare Casa de Té” en Manuel Dorrego N°463