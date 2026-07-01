El viernes 3 de Julio a las 11 la Casa Municipal de las Culturas de Adrogué (Esteban Adrogué 1224) será sede de un encuentro de cooperativistas por el Día Internacional del Cooperativismo. «Realizaremos un encuentro para poner en valor el rol de las cooperativas y las pymes en el desarrollo productivo nacional», informaron.

La actividad busca fortalecer la articulación entre el sector cooperativo, el entramado pyme y el Estado local, promoviendo estrategias de producción, trabajo e inclusión con perspectiva de desarrollo local y federal.

Durante la jornada organizaba por el Municipio de Almirante Brown, CONARCOOP, Alimentos Cooperativos y la Fundación Pro Tejer se presentarán cuatro líneas productivas: construcción, textil, reciclado y alimentos cooperativos.

«Hoy más que nunca necesitamos construir alianzas y sinergias que impulsen el trabajo argentino, fortalezcan la producción nacional y consoliden una economía que no descarta, sino que incluye, organiza y construye soberanía», dijeron desde Conarcoop.

El encuentro contará con la presencia de cooperativistas de Almirante Brown, como el presidente de Funcat, Martín Villaba, Analía Bernardis de Incuba Brown y pondrá en escena distintas experiencias cooperativas como la de Colectivo Ambiental, la cooperativa de Calzada que realiza recolección y procesamiento de material reciclado.