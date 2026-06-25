«El club deberá afrontar un pago de $142.781.426,67 por el fallo en el juicio que inició VC». Con esa frase comienza un largo comunicado que la comisión directiva del Club Atlético Temperley dio a conocer en las últimas horas debido a que la justicia falló a favor de una ex empleada de la institución que mantuvo una relación laboral con la institución.

De ese monto, 113 millones corresponden a la indemnización actualizada de la demandante y el resto a honorarios profesionales. Durante 17 años, la joven llamada Vanesa se despeñó como coordinadora de los deportes amateurs del club, desde 2007 hasta mediados de 2024.

«Este fallo altera el orden que caracteriza a esta Comisión Directiva y nuestras prioridades pero estamos convencidos de que, como en otras oportunidades, Temperley sabrá afrontarlo. Para eso, quienes amamos a nuestro club debemos estar unidos, defendiendo nuestros colores y tirando todos para el mismo lado. Es lo que caracteriza a la familia más grande del sur y lo que nos permitirá retomar un camino de crecimiento«, dijeron desde el club de Turdera.

Agradecieron a la AFA por ponerse a disposicion del club y a los abogados de la institución que no cobrarán sus honorarios. «Este fallo representa un desafío para el club», dijeron las fuentes oficiales del club.