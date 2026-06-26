Un taller de bobinados quedó consumido por las llamas que este jueves se desataron sobre una estructura que debieron apagar tres dotaciones de Bomberos de Almirante Brown, con el apoyo de personal de Defensa Civil, que lograron controlar y extinguir el fuego desatado en el lugar ubicado en Carlos Pellegrini al 100, de Burzaco.

Los Voluntarios trabajaron varios minutos con dos líneas de mangueras, evitando además, la propagación a viviendas linderas. En el lugar, también realizaron tareas de prevención, personal de ambulancias municipal y policial de la jurisdicción.

Un rato antes en José Mármol los voluntarios llegaron a una vivienda de Pi y Margal y Canale, adonde primero los vecinos y luego los voluntarios trabajaron en el control y la extinción de las llamas que por suerte no se cobraron ninguna víctima fatal.