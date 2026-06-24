Por el Día Nacional de la Prueba de VIH que se conmemora cada 27 de junio, el próximo jueves 25 de junio se llevará a cabo una jornada de detección gratuita, segura y confidencial en el Hospital Provincial de Agudos «Dr. Arturo Oñativia» de la localidad de Rafael Calzada.
La actividad es impulsada en conjunto por el Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS) y el Servicio de Laboratorio de la institución, con el objetivo de promover la prevención y el acceso temprano al diagnóstico.
Cronograma y horarios de la atención
Los vecinos interesados podrán acercarse a la sede ubicada en Ramón Carrillo 1339 (Rafael Calzada) en dos franjas horarias:
- Turno mañana: De 10:00 a 11:30 hs, en el Consultorio 2 de Laboratorio.
- Turno tarde: A partir de las 13:30 hs, en los Consultorios de Ginecología.
Un test rápido, sencillo y sin turnos
La modalidad de atención será por orden de llegada y sin necesidad de solicitar un turno previo. Desde la organización destacaron las características del procedimiento:
- Rápido y sencillo: Se realiza mediante una leve punción en el dedo (digital).
- Resultados inmediatos: El diagnóstico se entrega en pocos minutos.
- Confidencialidad garantizada: El proceso resguarda estrictamente la privacidad de cada paciente.
La jornada contará con un espacio de asesoramiento e información integral diseñado para acompañar el cuidado de la salud sexual y reproductiva de la comunidad. Los profesionales de la salud recuerdan que conocer el diagnóstico a tiempo es una herramienta fundamental, ya que permite acceder de manera oportuna a la atención médica, a los tratamientos adecuados y a un acompañamiento integral sanitario.