Por el Día Nacional de la Prueba de VIH que se conmemora cada 27 de junio, el próximo jueves 25 de junio se llevará a cabo una jornada de detección gratuita, segura y confidencial en el Hospital Provincial de Agudos «Dr. Arturo Oñativia» de la localidad de Rafael Calzada.

La actividad es impulsada en conjunto por el Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS) y el Servicio de Laboratorio de la institución, con el objetivo de promover la prevención y el acceso temprano al diagnóstico.

Cronograma y horarios de la atención

Los vecinos interesados podrán acercarse a la sede ubicada en Ramón Carrillo 1339 (Rafael Calzada) en dos franjas horarias:

Turno mañana: De 10:00 a 11:30 hs, en el Consultorio 2 de Laboratorio .

De 10:00 a 11:30 hs, en el . Turno tarde: A partir de las 13:30 hs, en los Consultorios de Ginecología.

Un test rápido, sencillo y sin turnos

La modalidad de atención será por orden de llegada y sin necesidad de solicitar un turno previo. Desde la organización destacaron las características del procedimiento:

Rápido y sencillo: Se realiza mediante una leve punción en el dedo (digital).

Se realiza mediante una leve punción en el dedo (digital). Resultados inmediatos: El diagnóstico se entrega en pocos minutos.

El diagnóstico se entrega en pocos minutos. Confidencialidad garantizada: El proceso resguarda estrictamente la privacidad de cada paciente.