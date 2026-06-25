Un grupo de vecinos y productores locales convocan a una bicicleteada y caminata para recorrer el Parque Rural de Ministro Rivadavia, con la finalidad de pasar una tarde al aire libre, para compartir, recorrer y conocer ese espacio verde «amenazado por loteos que traen efectos adversos para el ecosistema de la zona y de todo Almirante Brown», advierten.

La actividad será el sábado 27 de junio a las 14 y tendrá como punto de encuentro la calle Juan B Justo al 1000, a pocos metros de la Granja Municipal de Almirante Brown. Es para todas las edades y se puede participar aunque no se tenga bicicleta. La propuesta es conocer el lugar, generar consciencia y proponer el armado de un Biocorredor «de las pocas parcelas de tierras valiosas que quedan donde ruralidad, producción, ambientes naturales y viviendas puedan convivir bajo la idea de servicios ecosistémicos».

El Biocorredor de Ministro Rivadavia es una iniciativa que se encuentra llevando adelante un grupo de vecinos, productores y ambientalistas de la zona, con el fin de armar una red de paisajes protegidos, reservas naturales -provinciales o municipales- con servicios ecosistémicos y productivos. Se trata de un espacio verde llamado Parque Rural de Ministro Rivadavia, que cuenta con una superficie de 2600 hectáreas.

Los vecinos difunden su canal de comunicación por Instagram: @biocorredorministrorivadavia

«Es un territorio único en el municipio por tener un desarrollo rural periurbano y un gran valor ambiental. No hay tendido de luminarias, presenta una baja concentración habitacional y grandes parcelas de tierra con producción agrícola, ganadera, frutales, horticultura, floricultura, apicultura y ladrilleras», dicen los vecinos agrupados en el colectivo. Según estudios, desde 1985 a la actualidad, la zona rural se ha reducido un 60%, pasando de unas 6.000 hectáreas a apenas algo más de 2.500 hectáreas.

Los vecinos productores advierten por los efectos adversos de no pensar en una zona de amortiguación en Ministro Rivadavia puede ser perjudicial ante una posible inundación «que también traerá consecuencias para las zonas aledañas por la destrucción del hábitat natural de flora, fauna y funga (hongos) y las potenciales inundaciones, ya que se pierde la esponja natural que absorbe y retiene el agua de lluvia» de todo el distrito, dicen los vecinos.

Diferentes actores locales se encuentran evaluando cuál es la herramienta jurídica conveniente para lograr la protección ambiental de la zona rural de Ministro Rivadavia, la cual representa el 90% de la ruralidad del distrito y que por lo tanto se constituye como una zona que necesita la protección de todas las personas que residen en Almirante Brown. Toman como referencia la experiencia de Camino de las Flores, situado detrás del Parque Industrial de Burzaco, en el cual mediante una ley provincial se ha logrado la preservación de 160 hectáreas. Como así también expresan los ejemplos de Reservas naturales provinciales y municipales como Santa Catalina en Lomas o Laguna de Rocha en Echeverría.