Un conflicto de acoso escolar en José Mármol entre estudiantes secundarias derivó en una violenta sucesión de enfrentamientos en la vía pública que incluyó heridos, una jefa policial agredida en el rostro y una mujer mayor de edad detenida.

El foco del conflicto se originó en la Escuela Secundaria N.º 1, ubicada en la calle José Sánchez al 2.300. Allí, una alumna de 17 años, madre de un hijo, venía sufriendo reiterados episodios de bullying por parte de compañeras menores. Al finalizar la jornada escolar, la adolescente fue emboscada en la vereda del colegio por las agresoras y sus familiares, quienes la atacaron a golpes.

Lejos de calmarse, la situación empeoró con las horas. Alrededor de las 22:00, la joven agredida se enteró de que el grupo de atacantes estaba reunido en la Plaza Nuestra Señora de Luján. Cuando ambas facciones se cruzaron en el espacio verde, se desató una feroz batalla campal de la que participaron cerca de 40 personas, mezclando a adolescentes y adultos. Ante la magnitud de la riña, múltiples patrulleros debieron intervenir de urgencia para dispersar a la multitud, dejando como saldo dos menores con heridas corporales.

El descontrol se trasladó finalmente a la propia sede de la Comisaría 9na de Almirante Brown. Varios de los involucrados marcharon hacia la dependencia policial y continuaron las agresiones adentro.

En medio del caos, la jefa de la seccional, la comisaria Bárbara Antonelli, recibió un fuerte golpe de puño en el rostro por parte de una mujer de 38 años, madre de una de las menores acosadoras. La agresora fue inmediatamente reducida y quedó alojada en los calabozos.