La pasión mundialista y la creatividad se vuelven a unir en Almirante Brown. Las infancias del distrito tendrán la oportunidad de diseñar desde cero las máscaras de sus máximos ídolos populares, en una iniciativa que busca combinar la expresión artística con el arraigo y el fervor mundialista que sigue latente en cada barrio.

Se trata del Taller de Arte con Temática del Mundial, una actividad libre y gratuita que invita a los niños y niñas del distrito a convertirse en artesanos de su propia pasión futbolera. Bajo la consigna «Vení a hacer la máscara de tu jugador favorito», la jornada propone un espacio lúdico y de expresión plástica inspirado en las máximas figuras de la Selección de todas las épocas, desde Diego Maradona y Lionel Messi hasta los héroes de la Scaloneta como el «Dibu» Martínez.

La cita tendrá lugar en el Parque Ramón Carrillo, ubicado en Erezcano 1850, Adrogué) en el horario de 14:00 a 16:00 hs. El evento cuenta además con el acompañamiento de Villa Antares Buffet, sumando opciones para que los vecinos puedan pasar una tarde completa en el parque. Una gran oportunidad para que los chicos desplieguen su talento y se lleven a casa un recuerdo de sus ídolos populares.