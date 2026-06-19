En conmemoración del Día de la Bandera y a 206 años del paso a la inmortalidad de su creador el General Manuel Belgrano, el Municipio de Almirante Brown llevará a cabo este sábado 20 de junio en la localidad de Burzaco el tradicional acto homenaje. Allí estudiantes de cuarto año de diferentes escuelas de nuestro distrito realizarán la promesa al pabellón nacional.

Como cada año la jornada tendrá lugar en la plaza Manuel Belgrano, ubicada en la intersección de las calles Quintana y 25 de Mayo, donde se encuentra emplazado el Primer Monumento Histórico Nacional a la Bandera en pie. El acto se iniciará a las 10.30 horas.

Dicho espacio será, una vez más, escenario de la emotiva ceremonia donde estudiantes de las escuelas de nuestro distrito expresarán su compromiso con la Patria y la decisión de defender y respetar a nuestra bandera.

“En el Dia de la Bandera y en un nuevo aniversario del fallecimiento del General Belgrano, invitamos a las familias brownianas a participar del tradicional acto patrio que congregará a alumnas y alumnos de nuestro distrito quienes realizarán su promesa a la insignia nacional”, indicó Mariano Cascallares.

Brown a Cielo Abierto “Burzaco Vibra”

En el Día de la Bandera los vecinos también podrán disfrutar de una nueva edición de Brown a Cielo Abierto «Burzaco Vibra» con shows en vivo, paseo de compras, promociones y propuestas gastronómicas.

Las actividades tendrán lugar desde el mediodía sobre la calle E. de Burzaco entre 25 de Mayo y Roca e incluirán, además de música y danza, stands informativos y de salud para asesorar y educar a la comunidad.

En la ocasión se presentarán, desde las 13 horas, Bailarte (Escuela de danzas); Baile Latinoamericano (Escuela popular Latinoamérica); Rocio y Luca (danza estilizada); Yoshi y Estrella Tango; Fran y Sofi (dúo de danza tradicional). También el Taller CC Miguel Capasso; Agrupación Folklórica Dejando Huellas; Taller 7 de Agosto; Ballet Folklórico Cautivo de la Danza y Valu Montero.

Los vecinos podrán informarse en los stands de la Mesa EPOF (Enfermedades poco Frecuentes); Anemia de Fanconi (Grupo Argentino); A.VI.TA (Afectados por la Talidomida en Argentina); ACAEA (Artritis en Argentina); TEA Sin Fronteras; Caminando hacia la Convivencia (Agrupación civil); Cardiocongénitas Bonaerense (Campaña Corazón Garrahan), y Familias Unidas por el Garrahan.