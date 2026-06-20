Cuatro sujetos que escapaban de la Policía terminaron protagonizando un siniestro vial al colisionar y volcar el vehículo en el que se desplazaban, en un hecho ocurrió en Avenida Hipólito Yrigoyen y Roca.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes resultaron heridos y posteriormente fueron asistidos y detenidos.

En el lugar trabajaron personal policial que participo del seguimiento, una ambulancia del sistema municipal de emergencias y Bomberos Almirante Brown, que realizaron tareas de asistencia y prevención.