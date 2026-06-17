Oscar Lorenzo, un histórico y querido integrante de la Sociedad de Bomberos Voluntarios del distrito, falleció a los 74 años de edad. La pérdida fue difundida oficialmente a través de los canales de la institución, generando de inmediato una enorme ola de afecto, respeto y nostalgia entre camaradas, allegados y vecinos de la región.

Lorenzo había ingresado al cuerpo de bomberos locales en el año 1968, iniciando una extensa y admirable trayectoria de servicio para proteger a la comunidad. Tras décadas de entrega incondicional en la primera línea de fuego, en 1998 pasó a formar parte de la reserva activa con el grado de Oficial 2do. Sin embargo, lejos de alejarse del cuartel, su compromiso siguió intacto y continuó vinculado activamente a la organización desempeñándose como miembro de la Comisión Directiva hasta el momento de su partida.

El emotivo mensaje de la institución

A través de un comunicado acompañado por su fotografía, la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown expresó el profundo dolor que embarga a la fuerza ante la pérdida de quien cariñosamente era conocido como el «Loro»:

«Con profundo pesar despedimos a un camarada y veterano de nuestra institución. Gracias Oscar Lorenzo, Oficial 2do. de la reserva e integrante de la comisión directiva. Tu vocación de servicio, entrega y compañerismo permanecerán por siempre en la memoria de quienes tuvimos el honor de compartir guardias y experiencias junto a vos. Que descanses en paz querido ‘Loro’. Honor y respeto por siempre», manifestaron de manera oficial.

El recuerdo de la gente en las redes

Apenas se dio a conocer la noticia, las redes sociales institucionales se inundaron de mensajes de condolencias y afecto. En los comentarios, decenas de vecinos y compañeros de dotación coincidieron en destacar la calidad humana de Lorenzo, recordándolo no solo como un profesional intachable y valiente, sino también como un hombre sumamente generoso, un compañero leal y un verdadero ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de bomberos del partido.