Una semana después de que ocurriera un hecho similar, otra vez murió una persona debajo del puente de Claypole este lunes por la tarde. El hecho ocurrió en el cruce peatonal de las vías del ferrocarril Roca, ubicado debajo del puente de la Avenida Lacaze y Los Tilos.

«En el lugar un hombre perdió la vida al ser embestido por una formación del servicio Temperley-Bosques», confirmaron los bomberos voluntarios, quienes realizaron las primeras tareas desde cerca de las 18.

«El tren venía tocando bocina desde 10 cuadras antes de llegar al lugar», dijo una pasajera de la formación que embistió al joven. De ahí que algunos pasajeros infieren que podría tratarse de una decisión de la persona, que esperó el paso del tren para arrojarse. Otros testigos lamentaron el hecho, dijeron que se trataba de una persona muy joven. «Tendría unos 14 años, pobrecito».

Además de los Bomberos de Almirante Brown, personal del servicio de ambulancias municipal y efectivos de la policía Federal y Bonaerense que determinaran las circunstancias del trágico hecho.